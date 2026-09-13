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Торнада вилняха в Арканзас

Торнада вилняха в Арканзас

Арканзас. Петима души са ранени в резултат на торнадо в американския щат Арканзас, съобщава РИА Новости. В щата в събота са регистрирани две торнадо....

22 декември | 11:09
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