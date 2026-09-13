Най-малко 11 души загинаха при торнада в Тексас
Торнада връхлетяха района на Далас, като причиниха значителни щети, а най-малко 11 души са загинали вследствие на бурите или на свързани с тях пътни п...
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Торнада връхлетяха района на Далас, като причиниха значителни щети, а най-малко 11 души са загинали вследствие на бурите или на свързани с тях пътни п...
Две торнада преминаха през морето край турския град Измир. На тази уникална гледка се натъкнаха преди два дни туристи, почиващи в района. За щастие с...
Арканзас. Петима души са ранени в резултат на торнадо в американския щат Арканзас, съобщава РИА Новости. В щата в събота са регистрирани две торнадо....