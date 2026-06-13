Топжурналист идва за турнира на "Стандарт"
Сандро Филипини ще мери сили на корта с политици и депутати Един от водещите италиански спортни журналисти Сандро Филипини ще вземе участие в 12-ото...
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Сандро Филипини ще мери сили на корта с политици и депутати Един от водещите италиански спортни журналисти Сандро Филипини ще вземе участие в 12-ото...