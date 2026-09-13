КЕВР одобри новата цена на газа, какво ще се случи с парното
КЕВР утвърди цена на природния газ за месец април в размер на 98,16 лв./MWh
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КЕВР утвърди цена на природния газ за месец април в размер на 98,16 лв./MWh
Цената на топлинната енергия няма да бъде променяна от 1 януари, защото се очаква около 4% да бъде увеличението на цената на природния газ за първото...
От днес влизат в сила новите, по-ниски цени на топлинната енергия за различни райони на страната. Причината е в основното гориво на топлофикациите - п...
София. Средното увеличение за цените на топлинната енергия от 1 юли е 2,6%, съобщиха от пресцентъра на Държавната комисия за енергийно и водно регулир...