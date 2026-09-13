Световната банка похвали кабинета
"България сега е приоритет за нас, ние силно приветстваме действията на правителството в момента", заяви постоянният представител на Световната банка...
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"България сега е приоритет за нас, ние силно приветстваме действията на правителството в момента", заяви постоянният представител на Световната банка...
Кубрат Пулев прие спокойно прогнозата на Владимир Кличко, че ще загуби от Тони Томпсън на 24 август в Шверин. Именно победителят от тази среща ще спе...
Загуба на Кубрат Пулев от Тони Томпсън, прогнозира световният шампион в тежка категория на IBF Владимир Кличко в интервю за "ATG Radio". Именно за пр...