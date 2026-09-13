Томов: Няма предложение от Динамо Киев за Кукоч
София. "Няма предложение от Динамо Киев за Тончи Кукоч". Това заяви пред livesport.bg главният акционер на ЦСКА Александър Томов по повод появилата се...
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София. "Няма предложение от Динамо Киев за Тончи Кукоч". Това заяви пред livesport.bg главният акционер на ЦСКА Александър Томов по повод появилата се...
София. ЦСКА може да продаде Тончи Кукоч на Динамо Киев. Футболистът е на крачка от трансфер, съобщава www.germanijak.hr. Изданието уточнява, че укра...
Тончи е братовчед на баскетболната легенда Кукоч Безобразен! Така обича да нарича сам себе си Тончи Кукоч, новото лошо момче на футболния ЦСКА. На съ...
На най-новото попълнение на ЦСКА Тони Кукоч не му е до футбол въпреки предстоящия мач с "Марек" тази вечер. Днес хърватинът пусна снимка на красива де...