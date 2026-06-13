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17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април....
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17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април....