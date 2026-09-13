Черни и Марсиньо приключиха с ЦСКА
Престоят на Томас Черни и Марсиньо в ЦСКА явно приключи. Двамата не попаднаха в групата за гостуването на "Черноморец" днес. Чужденците са с изтичащи...
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Престоят на Томас Черни и Марсиньо в ЦСКА явно приключи. Двамата не попаднаха в групата за гостуването на "Черноморец" днес. Чужденците са с изтичащи...
София. Титулярният вратар на ЦСКА Томас Черни е бъде аут до края на сезона, това съобщи официалният сайт на „червените". Стражът е преминал ядрено-м...
Предстоящите сватби на Венци Василев и Томас Черни отлагат старта на подготовката в ЦСКА. Вместо на 6-и "армейците" ще се съберат на 10-и юни. Меко к...