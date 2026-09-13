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Сватби бавят старта в ЦСКА

Сватби бавят старта в ЦСКА

Предстоящите сватби на Венци Василев и Томас Черни отлагат старта на подготовката в ЦСКА. Вместо на 6-и "армейците" ще се съберат на 10-и юни. Меко к...

04 юни | 20:00
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