Биеш се като момиче! Това вече не е обида
Най-доброто представяне на Игрите след Сидни 2000
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Най-доброто представяне на Игрите след Сидни 2000
Талисманът носи късмет на рускинята за втора поредна Олимпиада
Изявление на изпълнителния директор на игрите стресна всички
Регистриран бе първият случай
Домакините от Токио ще бъдат натоварени минимум с 1 млрд.долара
Атлетка е под карантина в Италия
"Ако се окаже трудно, може да не ни остане друга възможност, обяви Абе
Спортистите са в стресова ситуация и ние трябва да ги успокоим. Не можем да отлагаме повече", обяви Андре Жиро
Изпълкомът ще се събере в края на април
Няма нужда от прибързани решения, заяви Сюзън Лайънс
Следим безпрецедентната ситуация с коронавируса и ще реагираме адекватно, обявиха от комитета
Ще решават какво да се прави с олимпийските игри
Само 100 гости от МОК ще присъстват на церемонията в Олимп на 12 март
Мерките са превантивни заради коронавируса
Заради епидемията отлагат с 2 месеца обучението на доброволците за игрите
Щангистът Юндер Бейтула взе сребро в Иран
Жегата е основната причина за промяната
Маестрото убеден, че трябва да участва на най-големия спортен форум
Дейвид Хъдълстоун зае 10-о място в многобоя на световното в Щутгарт
Звездата ни победи в Световната купа в Пекин