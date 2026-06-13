Генерал: Щатите не искат корупция у нас
Това коментира топразузнавачът от миналото Тодор Бояджиев
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодор Бояджиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това коментира топразузнавачът от миналото Тодор Бояджиев
Оръжейният бос търси известността на Скрипал, коментира бившият разузнавач
Генерал от българското КГБ в оставка. Така беше представен в Русия бившият ни разузнавач Тодор Бояджиев. Той представи в Екатеринбург книгата си "Разу...