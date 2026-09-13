Прекрасен Ружди Ружди спечели поредна титла за България!
Ружди оглави класирането още с първия си опит на финала
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Ружди оглави класирането още с първия си опит на финала
Усти над Лабем. Поредна поправка на националния рекорд на гюле направи в Чехия Георги Иванов. Асът ни в тази дисциплина изпрати уреда на 21,09 м и спе...
Националният ни рекордьор на гюле Георги Иванов победи световния шампион Давид Щорл (Гер) на турнира от сериите IAAF World Challenge в Мадрид. За пър...
Бургас. Националът Георги Иванов постави нов рекорд на България в тласкането на гюле. Състезателят на АК „Павел Павлов" – Враца постигна 21,06 м по вр...