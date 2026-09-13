Папагал попитал Малкович: Къде е Тито?
Историята се случила на хърватския остров Бриони, където приживе живееше Тито
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Историята се случила на хърватския остров Бриони, където приживе живееше Тито
"Галеб" започва кариерата си на посланик на мира от Бока Которска през 1953 г.
Казвал се Валтер Вайс и бил поляк от еврейски произход, роден в Бруклин, твърди сръбски историк
Мистификация: Двойник управлява Югославия 35 години
Стачка на сръбските адвокати може да забави връщането му Банкерът Цветан Василев е настанен в любимия хотел на югославския президент от комунистическ...
Белград. Почина съпругата на бившия югославски диктатор Йосип Броз-Тито Йованка в Белград днес. Тя почина в Спешния медицински център в 12.45 часа бъл...
Съпругата на бившия югославски диктатор Йосип Броз Тито Йованка е изпаднала в кома. Директорът на спешния център в Белград Милко Ристич е съобщил, че...
Бургас. Сръбски готвач шашна бургазлии с любимите гозби на легендарния диктатор на бивша Югославия Йосип Броз Тито. Непознатите у нас гозби се серви...