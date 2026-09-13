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Съпругата на Тито е в кома

Съпругата на Тито е в кома

Съпругата на бившия югославски диктатор Йосип Броз Тито Йованка е изпаднала в кома. Директорът на спешния център в Белград Милко Ристич е съобщил, че...

27 септември | 13:34
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