Гигов остана без титла на тенис
Известният с любовта си към футбола и тениса бос на "Локо" (Сф) Николай Гигов се размина с поредна титла в аристократичния спорт. Гигов и асът на БНТ...
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Известният с любовта си към футбола и тениса бос на "Локо" (Сф) Николай Гигов се размина с поредна титла в аристократичния спорт. Гигов и асът на БНТ...
Анди Мъри спечели първата си титла на клей. Британецът победи с 7:6(4), 5:7, 7:6(4) Филип Колшрайбер във финала на тенис турнира в Мюнхен. Това е 32...