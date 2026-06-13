Кризата с боклука във Видин продължава
След кратко затишие кризата с боклука във Видин избухна отново. От 3 дни вятър разнася отпадъци по улиците и в околоблоковите пространства. В селата н...
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След кратко затишие кризата с боклука във Видин избухна отново. От 3 дни вятър разнася отпадъци по улиците и в околоблоковите пространства. В селата н...