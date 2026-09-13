Всичко за Тим Шерууд

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Тотнъм уволни Тим Шерууд

Тотнъм уволни Тим Шерууд

Лондон. Ръководството на Тотнъм уволни тим Шерууд. информира BBC Sport. Специалистът наследи Андре Вилаш-Боаш по-рано през сезона, а под негово ръково...

13 май | 13:34
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