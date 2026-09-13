"Вила" уволни Шерууд, спрягат Мойс и Роджърс
Ръководството на "Астън Вила" уволни мениджъра Тим Шерууд. Новината идва само 8 месеца, след като спецът пое бирмингамци, припомня BBC Sport. "'Вила"...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тим Шерууд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ръководството на "Астън Вила" уволни мениджъра Тим Шерууд. Новината идва само 8 месеца, след като спецът пое бирмингамци, припомня BBC Sport. "'Вила"...
Лондон. Ръководството на Тотнъм уволни тим Шерууд. информира BBC Sport. Специалистът наследи Андре Вилаш-Боаш по-рано през сезона, а под негово ръково...
Лондон. Тим Шерууд ще бъде заменен на мениджърския пост в Тотнъм през лятото, информира Sky Sports. 45-годишният Шерууд бе назначен през декември мин...