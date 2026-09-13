Християна Лоизу пя "Тих бял Дунав" с малчугани
Децата изпълниха сърцата на присъстващите в Българския културен център с изпълнения и стихове
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Децата изпълниха сърцата на присъстващите в Българския културен център с изпълнения и стихове
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