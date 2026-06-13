Световноизвестен моден фотограф снима в България
Романтичният Созопол вдъхнови обектива на фотограф и креативен директор от списание Vogue за представянето на актуалните летни модни тенденции
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Романтичният Созопол вдъхнови обектива на фотограф и креативен директор от списание Vogue за представянето на актуалните летни модни тенденции