15 българчета репетират усилено "Another Brick in the Wall"
София. Остават броени дни до дългоочаквания концерт на Роджър Уотърс. Легендарният музикант ще представи за първи път у нас своето грандиозно шоу THE...
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София. Остават броени дни до дългоочаквания концерт на Роджър Уотърс. Легендарният музикант ще представи за първи път у нас своето грандиозно шоу THE...
Книгата "Създаването на Pink Floyd The Wall" разказва историята на албума
София. Във всяка страна, в която представя THE WALL, Роджър Уотърс кани 15 деца на сцената, които изпълняват с него класиката "Another Brick in the Wa...