Шахмат за $9,8 млн.
Не на всеки му харесва да играе шах на обикновена дъска и с обикновени фигурки. За тези, които искат да се чувстват уникално, докато практикуват любим...
Следете всички новини, анализи и коментари за "the Royal Diamond Chess Set". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не на всеки му харесва да играе шах на обикновена дъска и с обикновени фигурки. За тези, които искат да се чувстват уникално, докато практикуват любим...