Първа версия за кошмара с АТВ в Слънчев бряг
35-годишна жена и 4-годишно момченце са в кома
Следете всички новини, анализи и коментари за Тежко Пострадали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
35-годишна жена и 4-годишно момченце са в кома
Трима души са пострадали тежко след автомеле тази нощ край Казанлък, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал на пътя между селата Розово и Бузовград. Лек...
12 души пострадаха, дете е в тежко състояние в Окръжна