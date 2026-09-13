Шампионка награждава на "Мтел атлетика за младежи"
Реновираният стадион „Ивайло" във Велико Търново прие днес четвъртия кръг от веригата „Мтел атлетиката за младежи". Мила Димитрова ("Тракия 96" – Плов...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тезджан Наимова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Реновираният стадион „Ивайло" във Велико Търново прие днес четвъртия кръг от веригата „Мтел атлетиката за младежи". Мила Димитрова ("Тракия 96" – Плов...
София. Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) наказа Тезджан Наимова с окончателно спиране на състезателните й права. Решени...
София. Спринтьорката Тезджан Наимова, която е със спрени права заради положителна допинг проба, е поискала да бъде изслушана от БФЛА през септември. Т...
София. Уличената в употреба на забранената субстанция „Дростанолон" лекоатлетката Тезджан Наимова е подала молба за изслушване от Българска федерация...
Временно спряха състезателните права на лекоатлетката