Терористите от Париж си купили оръжията по интернет
Терористите, избили десетки души в Париж, са купили автоматите си по интернет от Германия, пише в. "Билд". Според медията следствените органи са уста...
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Терористите, избили десетки души в Париж, са купили автоматите си по интернет от Германия, пише в. "Билд". Според медията следствените органи са уста...
Издирват още един терорист за атаките в Париж от фаталния петък 13. Белгийският съд е издал международна заповед за арест на 30-годишния Мохамед Абрин...
Около 5 000 европейски граждани членуват в терористични организации и други формации в Близкия Изток и Северна Африка. Сред тях са ИДИЛ, организацията...
София. ДАНС има подозрения за 7 нелегални имигранти за това, че имат връзки с терористични организации. Това съобщи пред журналисти зам.-председателят...