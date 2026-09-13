София филм фест награждава Тери Гилиъм
Прочутия сценарист и режисьор Кристи Пую също ще бъде почетен на фестивала
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Прочутия сценарист и режисьор Кристи Пую също ще бъде почетен на фестивала
Тери Гилиъм, един от колосите в съвеременното кино
Тери Гилиъм - един от безкомпромисните колоси на киното, индивидуалист, изключителен визионер, член на знаменитата комедийна група "Монти Пайтън", е в...
Тери Гилиъм ще получи наградата на столицата за цялостен принос в киноизкуството. Прочутият режисьор и член на знаменитата комедийна банда "Монти Пайт...