Заради кукумявка зелени искат да изселят Рилския манастир
Пълният с абсурди план за "Рила Буфер" бе опит да се измъкнат милиони Държавата да внимава с еколози извън закона, срещу Тома Белев се водят куп дела...
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Пълният с абсурди план за "Рила Буфер" бе опит да се измъкнат милиони Държавата да внимава с еколози извън закона, срещу Тома Белев се водят куп дела...
Еколозите превърнаха псевдогрижата за природата в порочен бизнес Проекти се спират и обжалват с години, а от това губи обществото, казва Тереза Станч...
В плана за управление на Национален парк "Рила" са заложени много бомби Оставят се вратички за вкарване на всевъзможни забрани, казва Тереза Станчева...