Съкровищата на Терес могат да платят външния ни дълг
„Златната маска на Терес по нищо не отстъпва по на прочутата маска на Агамемнон“
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„Златната маска на Терес по нищо не отстъпва по на прочутата маска на Агамемнон“
Шест компании са закупили документи за участие в търга за проучване за природен газ и петрол в блоковете "Терес" и "Силистар" в Черно море. Това заяви...
Още една голяма американска компания прояви интерес към находищата на газ "Терес" и "Силистар" в Черно море. Преди два дни стана ясно, че гигантът "Ек...
"Ексон Мобайл" се отнася много сериозно към възможността за участие в конкурсите за разрешително за търсене и проучване за нефт и природен газ в бълга...
Шефът на енергийната комисия в парламента Делян Добрев ще представи днес в Хюстън (САЩ) възможностите за проучване и добиване на нефт и природен газ в...
Лондон. До две седмици Министерството на енергетиката ще публикува в Официалния журнал на Европейския съюз (ЕС) обявата за стартирането на конкурса за...
София. Люта битка за Чудесата на България. Малки и големи се захванаха отрано да гласуват за местното бижу, което носи слава на региона им. Заради кам...
Показваме блясъка на Одриското царство и златото на гетите Легендарното в древността царство на одрисите ще оживее в Лувъра. Най-добрите находки от п...
София. Намерен е изгубеният чешки улфдог Терес, участвал в снимките на "The Expendables". Това съобщи собственикът му доц. Стоян Лазаров от Природонау...