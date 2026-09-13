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Живакът скача до 15°

Живакът скача до 15°

София. Пролетни температури и слънчево време ще ни зарадват днес. Временни увеличения на облачността са възможни привечер в северните райони.   Ще д...

12 март | 9:20
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