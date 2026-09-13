От мъгла до високи температури в четвъртък
Макс. температури: 8°-10° при по-трайна мъгла, до 17°-18° в по-високите части от страната
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Макс. температури: 8°-10° при по-трайна мъгла, до 17°-18° в по-високите части от страната
Дневните температури ще се повишат още и максималните ще са между 10° и 15°...
През почивните дни ще бъде студено с отрицателни дневни и нощни температури, в Централна България сутрешните температури може да паднат до около минус...
София. Пролетни температури и слънчево време ще ни зарадват днес. Временни увеличения на облачността са възможни привечер в северните райони. Ще д...