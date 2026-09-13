Радиацията около Фукушима надвиши 8 пъти нормата
Токио. Фирмата-оператор на централата се бори да спре радиоактивните течове във Фукушима от началото на кризата през 2011 година. Равнището на радиац...
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Токио. Фирмата-оператор на централата се бори да спре радиоактивните течове във Фукушима от началото на кризата през 2011 година. Равнището на радиац...
Токио. Близо 1,6 тона вода с повишено съдържание на радиоактивни елементи са изтекли от авариралата японска ядрена централа Фукушима, предаде Дарик,...
Токио. Над 6500 пъти се повиши нивото на радиация в подпочвените води на японската атомна централа Фукушима. Комитетът за контрол на атомната енергия...