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Хокинг: Еди, гордея се с теб

Хокинг: Еди, гордея се с теб

Световноизвестният физик Стивън Хокинг е горд от Оскара, който Еди Редмейн получи за ролята си в "Теорията на всичко". "Браво, Еди, аз съм много горд...

24 февруари | 20:10
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