Черпят прекрасни имена, закриляни от най-смелия светец
На 17 февруари 306 година мъченическа смърт приема Свети Теодор Тирон
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На 17 февруари 306 година мъченическа смърт приема Свети Теодор Тирон
На 17 февруари 306 година мъченическа смърт приема Свети Теодор Тирон
Църквата е посветила днешния съботен ден от първата седмица на Великия пост в памет на чудото, което свети великомъченик Теодор Тирон извършил, за да...