Топ тенисистка припадна на корта
И прекрати участието си в турнира в Мемфис
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И прекрати участието си в турнира в Мемфис
Как победи 20-годишната българка
Около Юлия Стаматова има една неизвестност
Тя е двукратна шампионка от Големия шлем
Националката по тенис на маса Красимира Йовкова се оказа в епицентъра на трагичните събития в Париж. Тя бе във френската столица, защото имаше мачове...
Мария Шарапова коментира победата си над Агниешка Радванска с 4:6, 6:3, 6:4 на старта на турнира в Сингапур. Шарапова загуби първия сет и показа коле...