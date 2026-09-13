Всичко за Темза

Следете всички новини, анализи и коментари за Темза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Общество
Темза отмъсти за българите

Темза отмъсти за българите

Докато английският премиер лорд Дейвид Камерън се вторачваше в летищата в очакване на бедните и мързеливи източни емигранти, Лондон беше безпрецедентн...

18 февруари | 23:30
0 коментара
55895
Темза заля Западен Лондон

Темза заля Западен Лондон

Лондон. Водите на река Темза достигнаха рекордно високо ниво и те преля от коритото си, заливайки населени места на запад от Лондон, предадоха световн...

11 февруари | 7:57
0 коментара
9663
(СНИМКИ) Темза удави Англия

(СНИМКИ) Темза удави Англия

Лондон. Река Темза излезе от бреговете си, заливайки десетки населени места в британските графства Оксфордшър, Бъкингамшър и западно от Лондон. Случ...

11 януари | 12:15
0 коментара
15760