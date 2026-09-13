Лодка се обърна в Темза. Мъж е в неизвестност
Трима от петима гребци са били откарани в болница за преглед
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Трима от петима гребци са били откарани в болница за преглед
В баржата има обзаведени шест редици пейки за вярващите
Докато английският премиер лорд Дейвид Камерън се вторачваше в летищата в очакване на бедните и мързеливи източни емигранти, Лондон беше безпрецедентн...
Лондон. Лондончани са заплашени от наводнение от река Темза. Положението в британската столица засега е под контрол и няма опасност, твърдят градските...
Лондон. Водите на река Темза достигнаха рекордно високо ниво и те преля от коритото си, заливайки населени места на запад от Лондон, предадоха световн...
Лондон. Река Темза излезе от бреговете си, заливайки десетки населени места в британските графства Оксфордшър, Бъкингамшър и западно от Лондон. Случ...
Лондон. Планове за нов мост градина над Темза бяха обявени от атрисата Джоана Лъмли миналата седмица. Амбициозният проект е за първия мост от Temple д...
Лондон. 30 души бяха принудени да скочат в студените води на река Темза, след като туристическото им корабче се запали. Инцидентът стана близо до бри...
Лондон. Туристически автобус-амфибия се запали в центъра на британската столица. Осем души са пострадали, а други двама са транспортирани в болница, п...
Лондон вече тропа ръченица, ирландска банда свири бг фолклор