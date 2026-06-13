Калфин гледа под лупа инвалидите менте (ОБЗОР)
Затягане на контрола над инвалидните пенсии иска социалният министър и вицепремиер Ивайло Калфин. "Всяка втора пенсия е инвалидна, обмисляме по-строги...
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Затягане на контрола над инвалидните пенсии иска социалният министър и вицепремиер Ивайло Калфин. "Всяка втора пенсия е инвалидна, обмисляме по-строги...