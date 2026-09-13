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"Мтел" купува Висшата лига

"Мтел" купува Висшата лига

Изненадващ нов кандидат се превърна във фаворит за тв правата на Висшата лига на Англия. Според неофициална информация, разпространена от "Спортал", "...

31 март | 20:40
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