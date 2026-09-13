"Мтел" купува Висшата лига
Изненадващ нов кандидат се превърна във фаворит за тв правата на Висшата лига на Англия. Според неофициална информация, разпространена от "Спортал", "...
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Изненадващ нов кандидат се превърна във фаворит за тв правата на Висшата лига на Англия. Според неофициална информация, разпространена от "Спортал", "...
"Левски" и ЦСКА излязоха с обща позиция относно телевизионните права. Тя бе публикувана на официалните сайтове на двата столични гранда. Публикуваме...
Ню Йорк. Националната баскетболна асоциация (НБА) е достигнала споразумение с американските тв.компании ESPN и TNT за продажба на телевизионните прав...