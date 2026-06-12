"Левски" и ЦСКА бойкотират телевизията
"Левски" и ЦСКА са готови да стигнат до бойкот на телевизионното излъчване на срещите си от следващото първенство. За това намекна собственикът на син...
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"Левски" и ЦСКА са готови да стигнат до бойкот на телевизионното излъчване на срещите си от следващото първенство. За това намекна собственикът на син...