Турецки джазира телефонния указател
Роднините на майка му са избити от нацистите Най-ослепителната рожба на прочутия руски шоумен, диригент, поет и продуцент Михаил Турецки - хор "СОПРА...
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Роднините на майка му са избити от нацистите Най-ослепителната рожба на прочутия руски шоумен, диригент, поет и продуцент Михаил Турецки - хор "СОПРА...