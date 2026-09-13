Гореща линия! Три видни личности с важен конферентен разговор
Какво си казаха едни от най-великите персони
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Какво си казаха едни от най-великите персони
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Дрънчат белезници
Велико Търново. Служители на РУП – Горна Оряховица работят по установяване на измамници, отмъкнали 5 000 лв. от 83-годишна жена. Тя е поредната измаме...