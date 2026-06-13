"Теклас" се готви да строи нов завод
"Теклас България" е пример за преодоляването на икономическата изостаналост на Родопите и други слабо развити региони. Компанията, която произвежда ка...
Следете всички новини, анализи и коментари за "теклас България". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Теклас България" е пример за преодоляването на икономическата изостаналост на Родопите и други слабо развити региони. Компанията, която произвежда ка...