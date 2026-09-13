"Техномаркет" със силен отговор до министър Петков
Плащаме редовно и без забава данъчните си задължения в България, работим изцяло на светло, обяви компанията
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Плащаме редовно и без забава данъчните си задължения в България, работим изцяло на светло, обяви компанията
Вече може да се намери във веригата Технополис, а скоро ще се продава и в Техномаркет...
"Техномаркет Българкия" отговори на атаките на дружеството "Гориент Инвестмънт", според което голямата верига за техника има висящи задължения в разме...
Комисията за защита на конкуренцията е разрешила сделката за "Техномаркет". При нея 50% от веригата за техника се придобиват от дружеството "НСН инвес...
За феновете на операционната система Windows и смартфони Microsoft Lumia Техномаркет пусна лимитирана оферта с първото устройство с Windows 10 - Lumia...
Софийски градски съд ще разгледа искането за екстрадиция на Николай Китов, член на съвета на директорите на "Техномаркет". Той беше задържан при спец...
Синдиците на КТБ започнаха да продават активи, които са заложени във фалиралата банка. За продажба се пускат 170 900 акции от веригата за електроника...
Арестуваха представител на Съвета на директорите на "Техномаркет" АД и на "К и К Електроникс" АД заради данъчни престъпления. Николай Китов е задържан...