Всичко за Техно

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Chris Libieng идва в София

Chris Libieng идва в София

Немското чудо на техното пристига за грандиозно парти в Yalta София. Последният януарски петък, 30 януари, ще бъде специален за последователите на те...

22 януари | 12:44
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Коледа за техно маниаци

Коледа за техно маниаци

Коледата за феновете на техното, хауса и лайв изпълненията идва с ден по-рано. В понеделник в зала "Арена Армеец" родната публика ще бъде разтресена о...

22 декември | 17:31
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