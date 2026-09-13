Инструменти от ново поколение: 5 вида отвертки, без които модерният техник не може
Практични решения за ежедневни технически задачи
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Практични решения за ежедневни технически задачи
Телевизионен техник е паднал от електрически стълб и е загинал на място, съобщиха от Инспекцията по труда в Монтана. Инцидентът станал към 19,30 часа...
Бургас. Елтабло гръмна в учебната кухня на професионаната гимназия по туризъм в Бургас. При инцидента е ранен 58-годишният елтехник Тенчо Тенев. Мъж...