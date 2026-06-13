Техник загина след падане от 7-ия етаж (ОБЗОР)
Асансьорен техник загина мистериозно днес, след като падна в шахта от 7-ия етаж на бл. 19 в столичния жк "Овча купел 2". 40-годишният Ивайло Димчев от...
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Асансьорен техник загина мистериозно днес, след като падна в шахта от 7-ия етаж на бл. 19 в столичния жк "Овча купел 2". 40-годишният Ивайло Димчев от...