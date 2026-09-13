Голям проблем в парламента. Тишина в залата
Техници оправят звука
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Техници оправят звука
В България липсва нормативна база за контрол на вноса на кабелни изделия
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала проверка дали има нарушение на конкуренцията при вписването на асансьорните техници в специален...
Мълния е ударила двама авиотехници на летището в Бургас 20 минути след полунощ, съобщи TV7. Над града се развила силна гръмотевична буря и се изляло...