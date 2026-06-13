На лекар в мобилно приложение. Отличиха Yettel на хакатона Hack TUES 11
И докато тази идея бе с фокус върху здравето, другите два отличени от Yettel проекта демонстрираха как технологиите могат да ни помогнат да подобрим ф...
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И докато тази идея бе с фокус върху здравето, другите два отличени от Yettel проекта демонстрираха как технологиите могат да ни помогнат да подобрим ф...