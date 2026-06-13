Германска топ компания разширява Техническия си инженерен център в България
Festo увеличава с над 70% лабораторните и офис площи в развойния си център, а броят на служителите ще нарасне до 300 в края на 2025 г.
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Festo увеличава с над 70% лабораторните и офис площи в развойния си център, а броят на служителите ще нарасне до 300 в края на 2025 г.