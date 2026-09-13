Всичко за Техем

Следете всички новини, анализи и коментари за Техем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно
1100 лв. годишно за парно

1100 лв. годишно за парно

През изминалия отоплителния сезон жителите на София са платили по-високи сметки за парно спрямо предходния сезон, показват изчисления на топлинния сче...

21 юли | 21:15
0 коментара
10798