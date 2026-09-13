Важно за сметките за парно. Започна изравняването
През отоплитения сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече
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През отоплитения сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече
От 522 лв. средно сметките са нараснали до над 721 лева
През изминалия отоплителния сезон жителите на София са платили по-високи сметки за парно спрямо предходния сезон, показват изчисления на топлинния сче...