Златанов: Има манипулации на тефтерите
Склонен съм да вярвам, че има манипулации на съдържанието на тефтерите. Това заяви бившият председател на комисията за конфликт на интереси Филип Злат...
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Склонен съм да вярвам, че има манипулации на съдържанието на тефтерите. Това заяви бившият председател на комисията за конфликт на интереси Филип Злат...
София. "Всичко около тефтерчетата на Филип Златанов добива театрален привкус. В доклада на Европейския съюз със сигурност ще попадне това дали институ...
София. Тефтерът на бившия шеф на Комисията да предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов не е основно доказателство по дело...
София. "За първи път отидох до следствието с моята кола. Пропуснах един завой и се обърках. Макар да имам 20 години стаж като шофьор, не можах да се о...
София. Разбирам, че МВР не са били информирани за това тефтерче „Златанов". И нямам основание да не вярвам на колегите си. Това каза от парламентарнат...
В следствието тече проверка за начина на съхраняване на доказателства София. Главният прокурор Сотир Цацаров призова политиците да не се упражняват н...