Кмет на ГЕРБ с "чадър" от Филип Тефтерчето
София. Освен че е "удряла" по определени кметове и общински съветници от БСП, комисията на Филип Златанов е осъществявала и "чадър" над кметове на ГЕР...
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София. Освен че е "удряла" по определени кметове и общински съветници от БСП, комисията на Филип Златанов е осъществявала и "чадър" над кметове на ГЕР...
Борисов не се разпозна в скандалното тефтерче
Със 170 гласа освободиха "автора" от шефския пост на комисията за конфликт на интереси