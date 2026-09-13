ТЕЦ-Сливен намалява сметките заради проблеми с парното
Поради възникнали технически проблеми и по-слабото парно през няколко дни от месец януари, сливенска "Топлофикация" обяви, че ще намали месечните смет...
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Поради възникнали технически проблеми и по-слабото парно през няколко дни от месец януари, сливенска "Топлофикация" обяви, че ще намали месечните смет...
ТЕЦ-Сливен изненада приятно своите абонати. За месец април Топлофикация калкулира половин месечна такса вместо цяла. Така решихме и го изпълняваме в м...
Сливен. За мен протестите в ТЕЦ-Сливен не са индустриални. Това обяви в града под Сините камъни вицепремиерът и социален министър Йордан Христосков....