ТЕЦ-Сливен спазва всички правила
Спазват се всички екологични норми при дейността си, казва инж. Костов
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Спазват се всички екологични норми при дейността си, казва инж. Костов
Перник. Миньорите и работниците в ТЕЦ Перник също обявиха, че излизат на протест, след като по-рано стана известно, че това ще направят и колегите им...
Плевен. Работници в топлоелектрическите централи в Плевен и Сливен излизат на протести, зааради забавени разплащания от страна на Националната електри...