600 млн. лв. са задълженията на ТЕЦ Марица-изток 2
До края на октомври очакваме отговор от ЕК
Следете всички новини, анализи и коментари за Тец „Марица Изток 2”.. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До края на октомври очакваме отговор от ЕК
По предварителна информация пожарът е възникнал след ремонт
България ще продължи да разчита на въглищните централи през следващите години, заяви още енергийният министър
Бългapcĸият eнepгиeн xoлдинг пoдгoтвя пpoцeдypa зa yвeличeниe ĸaпитaлa нa най-голямата ни топлоцентрала на въглища - държавната ТЕЦ „Mapицa изтoĸ - 2"...
София. „Български енергиен холдинг” ще търси стратегически инвеститор, с който да изгради два нови високотехнологични блока в държавната ТЕЦ „Марица И...