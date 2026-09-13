Директорът на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Стойнев и главният еколог Зарева успокоиха Голямо село
Те отговорят на въпросите, свързани с притесненията на живущите
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Те отговорят на въпросите, свързани с притесненията на живущите
Не са засегнати транспортни ленти, сгради и съоръжения
От централата потвърдиха, че са предали изисканата документация на проверяващите институции
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" и частните ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Брикел" са свещените крави на НЕК. Това става ясно от публикуваната от икономическот...